Російського боксера після поєдинку ввели у штучну кому
00:15, 04 листопада 2013Спорт
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Російського боксера суперважкої ваги Магомеда Абдусаламова було введено в стан штучної коми після поєдинку в США.
Після бою лікарі діагностували у російського боксера перелом лівої руки і зламаний ніс Фото http://boxing.ru
У суботу в поєдинку в Нью-Йорку він програв кубинцеві Майку Пересу за очками, передає Російська служба ВВС.
Після бою лікарі діагностували у російського боксера перелом лівої руки і зламаний ніс.
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Боксер був доставлений в лікарню, де лікарі виявили невеликий тромб у мозку. У лікарні росіянин став скаржитися на головний біль.
Запідозривши крововилив у мозок, лікарі ввели Абдусаламова у штучну кому, щоб уникнути можливих ускладнень.
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