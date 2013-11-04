Російського боксера після поєдинку ввели у штучну кому

У суботу в поєдинку в Нью-Йорку він програв кубинцеві Майку Пересу за очками, передає Російська служба ВВС.

Після бою лікарі діагностували у російського боксера перелом лівої руки і зламаний ніс.

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Боксер був доставлений в лікарню, де лікарі виявили невеликий тромб у мозку. У лікарні росіянин став скаржитися на головний біль.

Запідозривши крововилив у мозок, лікарі ввели Абдусаламова у штучну кому, щоб уникнути можливих ускладнень.