"Карпати" й "Чорноморець" зіграли внічию в останньому матчі 15-го туру УПЛ

У Львові завершився останій матч 15-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Карпати" зіграли внічию з одеським "Чорноморцем" - 1:1.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це був останій матч першої половини чемпіонату.

У Львове зустрічалися командя, які посідають 4-е та 11-е місця в турнірній таблиці ліги. Проте, фаворит гри так й не зміг довести свою перевагу на полі.

Перший гол у середині першого тайму забив Валерій Федорчук. Після цього й львів`яни, й одесити, створили чимало моментів для того аби змінити рахунок. А коли вже здавалося, що господарі переможуть з мінімальним рахунком, гості зуміли врятувати ситуацію. Вже в доданий арбітром час гри Анатолій Диденко ударом головою зрівняв рахунок.

Таким чином, після першого кола УПЛ лідером турнірної таблиці є харківський "Металіст", який набрав 34 балла. У "Шахтаря" 32 очки, "Дніпра" - 31, "Чорноморця" - 29 й "Динамо" - 27.

16-й тур УПЛ відбудеться 8-10 листопада.