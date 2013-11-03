"Динамо" програло "Зорі" в Луганську

Київске "Динамо" програло матч 15-го туру чемпіонату української футбольної Прем`єр-ліги в Луганську "Зорі" - 0:2.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, ця поразка стала четвертою для команди в нинішньому чемпіонаті.

Гра в Луганську проходила у приблизно рівній боротьбі. Господарі атакували не менш ніж опоненти, вміло оборонялися та краще реалізовували свої моменти.

Вже на 9-й хвилині рахунок відкрив Данило де Олівейра. Тоді здавалося, що у киян ще багато часу для того, аби уникнути сенсації й забити не один гол у ворота господарів поля. Проте, луганці не тільки утримали свою перевагу, а в середині другого ще й збільшили. В цьому епізоді грубо помилився воротар "Динамо" Олександр Шовковський, котрий пробіг повз м`яча, а Яннік Болі влучив вже у порожні ворота - 2:0.

Таким чином, "Динамо" залишилось на 5-му місці в турнірній таблиці с 27 очками.

Як повідомляв УНІАН, 15-й тур УПЛ завершиться 3 листопада пізніше ввечері матчем "Карпати" (Львів) - "Чорноморець" (Одеса).