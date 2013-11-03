Формула-1: Феттель виграв Гран-прі Абу-Дабі

Про це повідомляє офіційний сайт «Формули-1».

Перед цим етапом Феттель і його команда Red Bull Racing достроково завоювали індивідуальний титул і командний Кубок конструкторів, прибувши до Абу-Дабі в ранзі чотириразових чемпіонів світу.

Домінували вони і в Абу-Дабі, де Феттель посів перше місце, а його партнер по команді Марк Веббер – друге.

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Таким чином, за дві гонки до кінця сезону у Феттеля 347 балів, іспанця Фернандо Алонсо – 217, фінна Кимі Райкконена – 183.

В Кубку конструкторів у Red Bull Racing – 513 очок, Mercedes AMG – 334, Scuderia Ferrari – 323.

Наступний етап «Формули-1» відбудеться за два тижні в американському Остіні (штат Техас).