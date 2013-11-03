"Дніпро" не впорався з донецьким "Металургом"

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цьому матчі зійшлися третя та дев'ята команди ліги.

Гравці «Дніпра», які приїхали в Донецьк у статусі фаворита, на початку матчу активно діяли на половині поля суперника. Вже на 13-й хвилині гри рахунок у матчі відкрив Євген Коноплянка. Надалі «Металург» зумів вирівняти гру, а на 57- й хвилині і зрівняв рахунок. Гол забив В'ячеслав Чечер.

У кінцівці матчу «Дніпро» спробував вирвати перемогу, постійно атакуючи ворота суперника, але успіху так і не досягнув - 1:1.

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Таким чином, дніпропетровці набрали 31 очко і зберегли третє місце в турнірній таблиці, не зумівши обійти донецький «Шахтар».

Як повідомляв УНІАН, раніше в неділю також втратив очки лідер чемпіонату Прем'єр -ліги харківський « Металіст» , який зіграв внічию в Полтаві з «Ворсклою » - 1:1. Пізніше сьогодні свої матчі проведуть одеський «Чорноморець» і київське «Динамо», які також входять до групи лідерів.