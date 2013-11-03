"Дніпро" не впорався з донецьким "Металургом"
У Донецьку завершився матч 15-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому дніпропетровський «Дніпро» не зміг переграти «Металург» - 1:1
Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цьому матчі зійшлися третя та дев'ята команди ліги.
Гравці «Дніпра», які приїхали в Донецьк у статусі фаворита, на початку матчу активно діяли на половині поля суперника. Вже на 13-й хвилині гри рахунок у матчі відкрив Євген Коноплянка. Надалі «Металург» зумів вирівняти гру, а на 57- й хвилині і зрівняв рахунок. Гол забив В'ячеслав Чечер.
У кінцівці матчу «Дніпро» спробував вирвати перемогу, постійно атакуючи ворота суперника, але успіху так і не досягнув - 1:1.
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Таким чином, дніпропетровці набрали 31 очко і зберегли третє місце в турнірній таблиці, не зумівши обійти донецький «Шахтар».
Як повідомляв УНІАН, раніше в неділю також втратив очки лідер чемпіонату Прем'єр -ліги харківський « Металіст» , який зіграв внічию в Полтаві з «Ворсклою » - 1:1. Пізніше сьогодні свої матчі проведуть одеський «Чорноморець» і київське «Динамо», які також входять до групи лідерів.