"Металіст" втратив очки з "Ворсклою"

Як передає кореспондент УНІАН, це був перший матч ігрового дня за участю команди з групи лідерів.

Харків'яни, які очолюють турнірну таблицю ПЛ, грали на виїзді з командою, що знаходиться на 6-му місці. І спочатку «Металіст» виправдовував статус лідера. У першому таймі команда володіла ініціативою, багато і небезпечно атакувала. Логічним підсумком першого тайму став гол, забитий гостями на 42-й хвилині. Після подачі кутового м'яч переправив у ворота ударом головою Родріго Моледо.

Після перерви «Металіст» діяв набагато спокійніше, вважаючи за краще зберегти перевагу, ніж розвинути її. Полтавчани скористалися цим, стали діяти агресивніше і в одній з атак зрівняли рахунок. На 68-й хвилині відрізнився Денис Дедечко.

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Таким чином, харків'яни втратили два очки але, проте, залишилися лідерами турнірної таблиці першості. У команди тепер 34 очки, і вона у будь-якому випадку збереже за собою перше місце. У свою чергу, у «Ворскли» 25 очок і команда зберегла за собою 6-е місце в таблиці.

Як повідомляв УНІАН, в неділю увечері також відбудуться матчі за участю дніпропетровського «Дніпра», київського «Динамо» і одеського «Чорноморця».