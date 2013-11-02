«Таврія» здобула перемогу в чемпіонаті України
19:16, 02 листопада 2013Спорт
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"Таврія" вийшла з останнього місця в чемпіонаті України.
Кримська «Таврія» у гостях виграла у «Іллічівця» - 2:1 і вийшла з останнього місця в чемпіонаті України.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, сімферопольці набрали 9 очок і тепер на два пункти попереду запорізького «Металурга».
У складі переможців м'ячі забили Максим Фецук та Володимир Коробка. У господарів відзначився Руслан Фомін.
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