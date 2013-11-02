«Таврія» здобула перемогу в чемпіонаті України

Кримська «Таврія» у гостях виграла у «Іллічівця» - 2:1 і вийшла з останнього місця в чемпіонаті України.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, сімферопольці набрали 9 очок і тепер на два пункти попереду запорізького «Металурга».

У складі переможців м'ячі забили Максим Фецук та Володимир Коробка. У господарів відзначився Руслан Фомін.