Матч «Арсенал» - «Металург» перенесено

Матч 15-го туру української футбольної Прем`єр-ліги «Арсенал» (Київ) - «Металург» (Запоріжжя) перенесено.

Поєдинок відбудеться пізніше, повідомили УНІАН в Українській Прем’єр-лізі.

У повідомленні йдеться: «Зважаючи на лист трудового колективу ФК «Арсенал» Київ, пошуки потенційних спонсорів для продовження існування клубу, необхідність збереження формату та цілісності змагань, 2 листопада дирекція ПЛ прийняла рішення матч 15-го туру чемпіонату ПЛ «Арсенал» Київ − «Металург» Запоріжжя перенести на пізніший термін. Дату проведення та час початку матчу буде визначено додатково».

«Арсенал» вже пропустив два матчі змагань, не з`явившись на гру чемпіонату ПЛ з «Таврією» до Симферополя, та на гру Кубка України у Тернопіль з місцевою «Нивою». Якби матч «Арсенал» - «Металург» був визнаний таким, що не відбувся, команда була б автоматично дискваліфікована з числа учасників чемпіонату ПЛ.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня генеральний директор ФК «Арсенал» Віктор Головко заявив про те, що команда знімається з усіх змагань, а клуб розпочинає процедуру банкрутства.