В Держдумі пропонують заборонити футбол на Північному Кавказі

Заступник голови фракції «Справедливої Росії» в Держдумі РФ Олег Нілов пропонує заборонити на Північному Кавказі футбол.

Про це повідомляє «Лента.ру» з посиланням на радіостанцію «Эхо Москвы».

За словами депутата, футбол постійно провокує на Північному Кавказі хуліганську поведінку з боку уболівальників. «То суддя не такий, то прапори палять, то уболівальники камінням одне одного закидають. Може, нам не потрібний такий футбол?» - заявив Нілов.

Він вважає, що проблему може вирішити заміна в північнокавказькому регіоні футбольних матчів на змагання в інших видах спорту. Як один з варіантів такої заміни Нілов запропонував регбі.

При цьому, відомий своєю жорсткою позицією щодо Північного Кавказу Володимир Жириновський поставився до цієї ідеї скептично. «Ви б ще керлінг запропонували», - сказав він.

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Останній гучний інцидент, пов'язаний з поведінкою уболівальників, стався на Північному Кавказі в жовтні. Під час виїзного матчу владикавказької «Аланії» в Назрані місцеві фанати стали закидати камінням гостьовий сектор. В результаті уболівальників осетинського клубу довелося евакуювати з Інгушетії на військових вантажівках.

Всього за останні роки на Північному Кавказі сталося ще кілька резонансних інцидентів, пов'язаних з футболом. У 2011 році в Чечні під час матчу дублюючих складів уболівальники місцевого «Терека» побили футболіста «Краснодара» Спартака Гогнієва. Крім того, у цьому році глава Чечні і президент «Терека» Рамзан Кадиров через мікрофон на стадіоні звинуватив арбітра матчу в упередженості.