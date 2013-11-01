Канадський боксер добиватиметься бою з Кличком-старшим за допомогою Конгресу WBC

34-річний канадський суперважковаговик Бермейн Стіверн, який займає позицію першого претендента на титул чемпіона світу за версією WBC, вирушає на щорічний Конгрес організації, де має намір особисто добиватися бою з діючим чемпіоном Віталієм Кличком.

Про це повідомляє спеціалізований портал vringe.com з посиланням на Worldboxingnews.

"Я вперше буду присутній на Конгресі та з нетерпінням чекаю можливості обговорити методи розв’язання ситуації з боєм проти Віталія Кличка. Моє головне завдання – залишатися готовим і чекати свого шансу. Мене не хвилює, чим займається Кличко поза рингом. Все, що йому потрібно зробити, – зателефонувати моїм людям і домовитися про поєдинок", - заявив Стіверн.

Кличко-старший, який не виходив у ринг з вересня 2012 року, до цих пір не визначився, буде він продовжувати боксерську кар'єру чи зосередиться на політичній діяльності.

А тим часом Кличко-старший заявив про формування передвиборчого штабу своєї партії.