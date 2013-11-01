Команда Повєткіна вирішила оскаржити суддівство в бою з Кличком
У наступних боях Повєткіну постараються підібрати опонентів, які за своїми фізичними даними нагадують Володимира Кличка.
Команда російського суперважкоатлета Олександра Повєткіна таки подала протест на роботу рефері Луїса Пабона в поєдинку з українцем Володимиром Кличком.
Про це повідомив менеджер Повєткіна Дмитро Іванов. Але зробила це не російська частина команди Повєткіна, а німецька - промоутерська компанія Sauerland Event, контракт з якою у Повєткіна закінчується в грудні, пише Boxing News.
Дмитро Іванов також сказав, що команда Повєткіна розраховує провести ще один поєдинок з Володимиром Кличком і тому в наступних боях Олександру постараються підібрати опонентів, які за своїми фізичними даними нагадують Володимира.
Раніше команда Повєткіна заперечувала намір подавати апеляцію на суддівство в бою з Кличком.