Воротар Рибка повернувся до київського "Динамо"

26-річний вихованець «Динамо» Рибка повернувся в клуб після трирічної паузи, під час якої він виступав за київську «Оболонь» і донецький «Шахтар».

Про це повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо" (Київ).

Кольори київського «Динамо» Рибка, який є корінним киянином, захищав до 2010 року. Дебютував у складі основної команди «біло-синіх» Олександр 26 жовтня 2005 року в кубковій грі проти харківського «Металіста».

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У січні 2014 року закінчується термін дворічної дискваліфікації, яку Рибка одержав під час виступів за «Шахтар».

Відзначимо, що свого часу Рибка потрапив у кілька скандальних історій. Зокрема, під час дербі "Динамо" - ЦСКА в 2006 році він побив ногами гравця київських армійців. У продовження цього епізоду самого Рибку побив тренер ЦСКА Юрій Максимов. А вже виступаючи у складі "Шахтаря", воротар показав непристойний жест уболівальникам київського "Динамо" під час гри двох команд.