Шева «побив» Вороніна

В середу відбувся матч 1/4 Кубка англійської Ліги «Челсі» - «Ліверпуль», який українські журналісти охрестили «очною ставкою» двох Андріїв, – Шевченка і Вороніна. Виграв перший.

Вже на п`ятій хвилині Шевченко показав усім, що сьогодні він вийшов на поле по-справжньому злий. У боротьбі з "червоними" Андрій заробив штрафний, з якого Лемпард влучив у стінку. Далі - більше.

У відповідь на незграбну спробу Крауча відправити м`яч у дальній кут воріт Чеха Шева робить прекрасну передачу на Калу, той маже. І знову Шева в центрі гри: він обкрадає Хоббса і виводить Лемпарда сам на сам з голкіпером. Дуже швидко розвивається епізод, і Френк не встигає перекинути м`яч у сітку.

Зігравши півгодини, команди знижують темп, як виявляється, до кінця тайму. Запам`ятовується лише дальній удар Ессьєна і жовті картки з обох боків: Алонсо, який проводив перший матч після травми, фолить на Карвалью, що знаходиться в такому ж положенні, а потім вже черговий гірчичник одержує Обі Мікел.

Перерва позначається на гравцях "Челсі". Команда починає другий тайм з ударів Лемпарда після пасу Калу і Ессьєна. Саломон місцями демонструє не тільки звичний дриблінг, але і бажання зіграти розумно. В епізоді з ударом Френка він робив передачу на Шеву, яка мала вивести форварда наодинці з воротарем, але завадив рикошет.

У "Ліверпуля" не вистачає сили на атаки у відповідь, і справа закінчується логічним голом. Верхову передачу в блискучий пас трансформує Шева: він скидає м`яч грудьми прямо на Лемпарда. Френк зближується з Каррою і б`є, рикошет відправляє м`яч у високий політ, фінішною точкою якого стає дальній кут воріт.

У грі наступає найцікавіший момент: зараз "Ліверпуль" повинен піти відіграватися. Проте Крауч примушує своїм вчинком згорнути свято в самому розпалі. Стрибок двома ногами у бік Обі Мікеля закінчується очевидною червоною карткою від судді Аткінсона.

"Челсі" гроссмейстерськи дограє матч, вишукуючи у "Ліверпуля" слабкі місця. Як головний експерт з дрібних слабкостей виходить на поле Міхаель Баллак. Трибуни захоплено зустрічають півзахисника, а Шева тим часом рветься до свого гола.

Шева все робить сам: починає атаку у середині поля, обігрується з партнером і доставляє м`яч в штрафний майданчик. Там він транзитом через інший фланг і не без допомоги Баллака, який завжди вдало грає головою, повертається до Андрія, який точно б`є з гострого кута. 2:0. І "Челсі" виходить в півфінал, де гратиме з "Евертоном".

За матеріалами офіційного сайту ФК "Челсі"