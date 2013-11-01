Повєткін розраховує взяти у Кличка реванш у наступному році

Про це Повєткін заявив в ефірі програми "Територія боксу".

"Думаю, за бої два-три я дійду до статусу офіційного претендента, і бій з Кличком обов'язково відбудеться, я думаю, в наступному році", - сказав Повєткін, повідомляє boxingnews.com.ua.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня Володимир Кличко в 12- раундовому поєдинку одноголосним рішенням суддів переміг Олександра Повєткіна за очками і відстояв титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

Раніше Повєткін виграв усі 26 боїв, а Кличко- молодший здобув 60 перемог (51 - достроково) і зазнав три поразки.