«Будівельник» здобув першу перемогу в Євролізі

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це був матч третього туру групового етапу змагань.

Протягом трьох чвертей на полі йшла приблизно рівна боротьба. Якщо на самому початку гри кияни зуміли створити собі перевагу « +6 », то в кінцівці періоду сербські баскетболісти відновили рівновагу, і більше вона не порушувалось до кінцівки матчу - 17:17, 27:25, 8:11. Перед заключною 10-хвилинкою перевага «Партизана» було чисто символічною - 52:53.

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Наприкінці матчу кияни грали організованіше в обороні і чітко завершували атаки, зумівши домогтися вирішальної переваги.

Найрезультативнішим гравцем матчу у складі «будівельників» став литовський легіонер Даріуш Лавринович, який набрав 22 очки.

Таким чином, після трьох турів змагань на рахунку київського клубу одна перемога при двох поразках.

Матч 4-го туру «Нантерр» - «Будівельник» відбудеться 8 листопада у Франції.