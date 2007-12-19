Результати матчів Кубку УЄФА

Лука Тоні потішив баварців

Закінчилися сьогоднішні матчі 5-го ігрового дня групового етапу Кубка УЄФА Група E. Цюріх - Байєр 0:5 (Грешко 19, Буликін 23, 57, Барнетта 50, Кисслінг 80), Тулуза - Спартак (Москва) 2:1 (Сантос 41, 53 - Дзюба 61 пен.) Група F. Брага - Црвена Звезда 2:0 (Лінц 11, Вендер 66), Баварія - Аріс 6:0 (Тоні 25, 38, 64, 66, Лелль 78, Лам 81) Група G. Хетафе - Андерлехт 2:1 (Пабло Ернандес 6, Селестіні 50 - Терео 90+1), Хапоель (Тель-Авів) - Ольборг 1:3 (Фабіо Жуніор 45+1, Рісгор 27, Якобсен 50 пен., Еневольдсен 66) Група H. Паніоніос - Бордо 2:3 (Джеббур 6 пен., Макос 20 - Кавенагі 40, 75, Моїмбе 87), Галатасарай - Аустрія (Відень) 0:0

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