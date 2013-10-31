Ярмоленка дискваліфікували на два матчі

У повідомленні, зокрема, зазначається: ”За небезпечну атаку суперника з ризиком нанесення травми у матчі 14-го туру чемпіонату ”Динамо” (Київ) − ”Іллічівець” (Маріуполь) футболіста ФК ”Динамо” Ярмоленка відсторонено від участі у змаганнях на 2 матчі (1 з яких він вже пропустив)”.

Таким чином, гравець ”Динамо” не зможе взяти участь у грі 15-го туру УПЛ ”Зоря” (Луганськ) - ”Динамо”.

Також були прийняті ще два рішення у резонансних справах.

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За неявку команди «Арсенал» (Київ) на матч 14-го туру чемпіонату з «Таврією» (Сімферополь) киянам зараховано технічну поразку з рахунком 0:3 (відповідно, «Таврії» - перемогу з рахунком 3:0).

Окрім того, за неправомірні дії вболівальників команди «Динамо» (Київ) на стадіоні «Динамо» ім. Лобановського під час матчу 13-го туру чемпіонату «Арсенал» (Київ) − «Динамо» «Динамо» сплатить 150 тис. грн.