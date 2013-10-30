«Металіст» обіграв «Карпати» у матчі 1/8 фіналу Кубка України

Як повідомляє кореспондент УНІАН, цей матч був центральним на цьому етапі змагань.

Гра у Львові з самого початку проходила з перевагою гостей і вже в першому таймі вони зуміли забити два голи. Відзначилися Алехандро Гомес (22) і Родріго Моледо (43). У другому таймі харків'яни зуміли зберегти здобуту перевагу.

На тему: Матч "Чорноморець" - "Дніпро" сьогодні не відбувся

Також завершилися ще три матчі вечірньої програми сьогоднішнього дня. Чернігівська «Десна» виграла у запорізького «Металурга» - 1:1 в основний час і 5:4 в серії пенальті, «Славутич» з Черкас обіграв «Авангард» з Краматорська - 1:0, а «Тернопіль» обіграв полтавську «Ворсклу» - 1:1 в основний час і 3:1 в серії пенальті.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні у чвертьфінал Кубка України вийшло київське «Динамо», а напередодні - донецький «Шахтар» і тернопільська «Нива». Матч «Чорноморець» - «Дніпро» не відбувся через те, що дніпропетровський клуб не зумів прибути до Одеси через густий туман в районі одеського аеропорту. Долю цього матчу найближчим часом вирішить Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України.