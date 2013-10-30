Матч "Чорноморець" - "Дніпро" сьогодні не відбувся
О 19:45 футболісти «Чорноморця» вийшли на поле, офіційні особи поєдинку зафіксували неявку «Дніпра», після чого було оголошено про те, що дана гра не відбудеться.
На стадіоні «Чорноморець» офіційно оголосили про те, що дніпропетровський «Дніпро» не зіграє сьогодні з місцевими «моряками» в рамках 1 /8 фіналу розіграшу Кубка України у зв'язку з неприбуттям на гру, пише одеський сайт "Победа".
Нагадаємо, літак з «Дніпром» на борту кілька разів безуспішно намагався приземлитися на одеській землі, але через туман прийнятий не був ні в Південній Пальмірі, ні в Миколаєві. Більше того, були у дніпрян проблеми і з посадкою в рідному Дніпропетровську.
30 жовтня о 19:45 футболісти «Чорноморця» вийшли на поле, офіційні особи поєдинку зафіксували неявку «Дніпра», після чого було оголошено про те, що дана гра не відбудеться. Проте, квитки на поєдинок «Чорноморець» - «Дніпро» будуть дійсні в наступних домашніх поєдинках одеського клубу.
Рішення ФФУ щодо долі матчу "Чорноморця" з "Дніпром" поки відсутнє.