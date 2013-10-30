Матч "Чорноморець" - "Дніпро" сьогодні не відбувся

На стадіоні «Чорноморець» офіційно оголосили про те, що дніпропетровський «Дніпро» не зіграє сьогодні з місцевими «моряками» в рамках 1 /8 фіналу розіграшу Кубка України у зв'язку з неприбуттям на гру, пише одеський сайт "Победа".

Нагадаємо, літак з «Дніпром» на борту кілька разів безуспішно намагався приземлитися на одеській землі, але через туман прийнятий не був ні в Південній Пальмірі, ні в Миколаєві. Більше того, були у дніпрян проблеми і з посадкою в рідному Дніпропетровську.

30 жовтня о 19:45 футболісти «Чорноморця» вийшли на поле, офіційні особи поєдинку зафіксували неявку «Дніпра», після чого було оголошено про те, що дана гра не відбудеться. Проте, квитки на поєдинок «Чорноморець» - «Дніпро» будуть дійсні в наступних домашніх поєдинках одеського клубу.

Рішення ФФУ щодо долі матчу "Чорноморця" з "Дніпром" поки відсутнє.