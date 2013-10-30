Президент ФФУ хоче врятувати «Арсенал» коштами федерації

Як написав на своїй сторінці в Twitter прес-аташе ФФУ Павло Терновий, "у Анатолія Конькова є думки щодо забезпечення життєдіяльності київського «Арсеналу» коштами Федерації футболу України". Детальніше він цю ініціативу не розкрив.

На тему: ФК "Арсенал" знявся з чемпіонату України й починає процедуру банкрутства

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня генеральний директор ФК "Арсенал" Віктор Головко повідомив про те, що клуб знімається із змагань і починає процедуру банкрутства. Команда вже пропустила два матчі в рамках чемпіонату Прем'єр-ліги і Кубка України, а таже не збирається брати участь у наступній грі проти запорізького "Металурга".