"Динамо" вийшло в чвертьфінал Кубка України з футболу

Як передає кореспондент УНІАН, кияни стали третіми учасниками 1/4 фіналу після донецького "Шахтаря" й тернопільської "Ниви".

Матч у Свердловську спочатку непросто складався для фаворита, який входить до п'ятірки кращих команд України й виступає в єврокубках. У першому таймі «динамівці» так і не змогли вразити ворота суперника. І лише після перерви, коли швидкості в грі зросли, гравці "Шахтаря" почали програвати суперникам у єдиноборстві. В результаті кияни повністю заволоділи перевагою.

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Голи в цьому матчі забили Дуду (52-а хвилина), Олег Гусєв (73), Браун Ідейє (87) і Лукман Аруна (90+3).

Як повідомляв УНІАН, увечері 30 жовтня відбудуться ще п'ять матчів 1/8 фіналу Кубка України. Центральними на цій стадії змагань вважаються протистояння "Чорноморець" (Одеса) - "Дніпро" (Дніпропетровськ) і "Карпати" (Львів) - "Металіст" (Харків).