Суперник "Дніпра" у Лізі Європи отримав нового тренера

Про це повідомляє офіційний сайт португальського клубу.

60-річний фахівець уже вчетверте в своїй тренерській кар'єрі очолить португальський клуб.

Зокрема, два сезони тому він приєднався до клубу в ситуації, ідентичній нинішній у турнірній таблиці (команда йде на останньому місці) й зумів подолати з командою кризу, вивівши її в середину турнірної таблиці чемпіонату.

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Офіційна церемонія представлення нового наставника відбудеться о 14.30 за місцевим часом у прес-центрі клубного стадіону.

Як повідомляв УНІАН, напередодні з португальської команди був звільнений тренер Коштінью, який провалив старт сезону. Команда у восьми іграх чемпіонату Португалії набрала лише 4 очки (останнє місце в турнірній таблиці), розгромно програла у відбірковому раунді Ліги чемпіонів УЄФА російському "Зеніту" (Санкт-Петербург), а в Лізі Європи УЄФА в трьох матчах групового турніру набрала лише одне очко й також замикає турнірну таблицю. З "Дніпром" команда вже зіграла вдома, програвши українському клубу з рахунком 0:2. Матч у відповідь у Дніпропетровську відбудеться 7 листопада.