ЗМІ: Спекулянти завищують ціни на квитки матчу Україна-Франція у 5 разів

Це ціна, яка в п'ять разів дорожча за номінал, пише газета Вести.

Як відомо, футбольний матч Україна-Франція відбудеться лише 15 листопада, а більшість квитків уже розкуплено. Позавчора і вчора сайт, на якому можна було замовити квиток, «лежав». Зате на сайтах безкоштовних оголошень перекупники пропонують квитки по 250-600 грн - це в п'ять разів більше.

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Квитки на матч Україна-Франція Федерація футболу вирішила продавати через інтернет, щоб захистити вболівальників від спекулянтів. «Тут квитки ви купити не зможете. Лише на сайті (ufi.com.ua)», - сказала газеті касир «Олімпійського».

Проте надії вболівальників на сайт виявилися марними, він не працював. У компанії «Україна Футбол iнтернешнл» (яка володіє сайтом) сказали, що так сталося через великий наплив і хакерські атаки. Сторінка запрацювала лише вчора після обіду, повідомляє видання.