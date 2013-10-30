ЗМІ: Бекхем створить власний футбольний клуб у Майамі

Команда базуватиметься в Майамі. Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела. Мінімальні витрати на створення нового клубу складуть 25 мільйонів доларів, передає Lenta.ru.

Виконавчий віце-президент MLS Ден Куртманш (Dan Courtemanche) підтвердив факт переговорів з Бекхемом, однак відмовився говорити, на якій стадії перебуває створення нової команди.

В даний час 38-річний англієць займається пошуками інвесторів. За інформацією Reuters, свою допомогу Бекхему пообіцяли британський бізнесмен, творець шоу Pop Idol Саймон Фуллер, а також американський мільярдер болівійського походження Марсело Клар (Marcelo Claure). У Болівії Клар володіє футбольним клубом «Болівар».

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Reuters зазначає, що популярність футболу в Майамі зростає за рахунок збільшення в місті кількості емігрантів з Південної Америки.

У Майамі з 1997 по 2001 роки вже існував клуб MLS «Майамі Ф'южн». Однак через низьку відвідуваність команда позбулася фінансування і припинила існування.

Сам Бекхем виступав в MLS з 2007 по 2012 роки за клуб «Лос -Анджелес Гелаксі», з яким двічі вигравав чемпіонат. Також він грав за англійський «Манчестер Юнайтед», мадридський «Реал» і паризький ПСЖ. Про завершення кар’єри англієць оголосив у травні 2013 року.