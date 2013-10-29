Через щільний туман футболісти "Дніпра" не змогли потрапити до Одеси

Дніпряни не змогли дістатися до Одеси на матч Кубка України і будуть змушені летіти в день матчу, пише "Сегодня".

Через щільний туман, що опустився на Одесу, літак з делегацією "Дніпра" на борту не був прийнятий аеропортом Південної Пальміри.

Команда Хуанде Рамоса була змушена повернутися в Дніпропетровськ, повідомляє офіційний сайт "Дніпра".

Дніпряни знову відправляться до Одеси в середу, о 11:00. У цей же день о 19:45 має розпочатися матч 1/8 фіналу Кубка України "Чорноморець" - "Дніпро".

Нагадуємо, ДАІ попереджає водіїв про сильні тумани по всій Україні.