Через щільний туман футболісти "Дніпра" не змогли потрапити до Одеси
21:38, 29 жовтня 2013Спорт
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Команда Хуанде Рамоса була змушена повернутися до Дніпропетровська.
Туман не пустив дніпропетровців до Одеси / Сайт ФК "Дніпро"
Дніпряни не змогли дістатися до Одеси на матч Кубка України і будуть змушені летіти в день матчу, пише "Сегодня".
Через щільний туман, що опустився на Одесу, літак з делегацією "Дніпра" на борту не був прийнятий аеропортом Південної Пальміри.
Команда Хуанде Рамоса була змушена повернутися в Дніпропетровськ, повідомляє офіційний сайт "Дніпра".
Дніпряни знову відправляться до Одеси в середу, о 11:00. У цей же день о 19:45 має розпочатися матч 1/8 фіналу Кубка України "Чорноморець" - "Дніпро".
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