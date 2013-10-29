"Шахтар" розгромив "Миколаїв" у 1/8 Кубка України

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Протистояти на рівних чинному чемпіонові країни миколаївцям вдавалося практично протягом усього першого тайму. Але на 38-й хвилині господарі пропустили перший гол - точного удару завдав Фернандо. А в другому таймі протягом 9- хвилин гірники довели свою перевагу до великого рахунку: на 57-й хвилині відзначився Луїс Адріано, а на 66-й - Едуардо Та Сілва.

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Сьогодні також мав відбутися матч "Нива" (Тернопіль) - "Арсенал" (Київ), але напередодні стало відомо про те, що кияни надіслали листа на адресу тернопільського клубу, в якому сповістили про нез'явлення на гру. А сьогодні стало відомо про те, що київський клуб припиняє своє існування - знімається з чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги і розпочинає процедуру банкрутства.

Таким чином, на даний момент у чвертьфінал Кубка України вийшли дві команди - "Нива" і "Шахтар".

Як повідомляв УНІАН, інші 6 матчів 1/8 фіналу Кубка України відбудуться завтра, 30 жовтня.