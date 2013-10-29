Суперник "Дніпра" у Лізі Європи залишився без тренера

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, рішення було прийнято тренером після того, як команда зазнала шостої поразки у восьми останніх матчах.

Пояснюючи свою відставку, Коштінья зазначив: "Не бачу варіантів для продовження роботи. Я вже розмовляв з президентом, але, на жаль, ситуація не поліпшується. Ми всі провалилися".

Набравши лише чотири очки, "Пасуш" влаштувався на останньому місці в турнірній таблиці чемпіонату Португалії. В останньому матчі команда програла "Гімараєшу" з рахунком 1:3.

У Лізі Європи УЄФА рульовим "Пасуша" був заявлений Сержіу Гамінью, проте на ділі функції головного тренера виконував Коштінья, що змінив влітку Паулу Фонсеку. Відомий раніше як гравець Коштінью (переможець Кубка УЄФА-2003 і Ліги чемпіонів-2004 в складі "Порту" також пограв у Франції, Іспанії, Росії й Італії) згодом був спортивним директором "Спортінга" і "Серветта", а самостійну тренерську кар'єру почав в "Бейра-Мар".

У минулому сезоні "Пасуш" сенсаційно завоював бронзові медалі чемпіонату Португалії, проте в раунді плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА був розгромлений російським "Зенітом" (Санкт-Петербург) і змушений був продовжити сезон в турнірі рангом нижче - Лізі Європи. Після трьох турів групового етапу ЛЄ португальський клуб займає останнє місце в квартеті Е.

У наступному матчі "Пасуш" на виїзді зіграє з "Дніпром", якому тиждень тому поступився на своєму полі - 0:2.