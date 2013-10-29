ФК "Арсенал" знявся з чемпіонату України й починає процедуру банкрутства

Як повідомляє офіційний сайт клубу, про це сьогодні заявив генеральний директор ФК "Арсенал" Віктор Головко.

"Хочу повідомити, що, на глибокий жаль, сьогодні так і не знайшлися спонсори і меценати, яким би виявився дорогим футбол. Незважаючи на всі заклики, футбольний клуб «Арсенал» (Київ) так і не дочекався ні від кого допомоги і підтримки у тяжкий період. Тому з щирим болем у серці я вимушений оголосити: футбольний клуб «Арсенал» (Київ) починає процедуру банкрутства, команда знімається із змагань", - заявив Головко.

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У п'ятницю, 25 жовтня, ФК "Арсенал" не прибув до Сімферополя на гру 14-го туру Прем'єр-ліги "Таврія" - "Арсенал", а напередодні офіційно оголосив про те, що не братиме участі у матчі Кубка України в Тернополі "Нива" - "Арсенал", який мав відбутися сьогодні, 29 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2013 року колишній власник ФК "Арсенал" Вадим Рабинович оголосив про припинення фінансування команди. У лютому клуб викупив бізнесмен, народний депутат України Олександр Онищенко, який припинив фінансування команди у жовтні. Він пов'язав це з тим, що колишній власник ФК так і не передав йому повний пакет документів на володіння клубом.