ФІФА оприлюднила імена кандидатів на Золотий м’яч
Сьогодні, 29 жовтня, Міжнародна федерація футбольних асоціацій опублікувала шортлісти кандидатів на Золотий м’яч і звання найкращого тренера
Як повідомляє офіційний сайт ФІФА, цього року на одну з найпрестижніших футбольних відзнак претендують 23 футболісти, у тому числі й володар останніх чотирьох Золотих м’ячів Ліонель Мессі.
Рекордсменом серед клубів цього року стала Баварія, шестеро гравців якої потрапили до списку обраних, серед країн лідирує Німеччина, громадянство якої мають п’ятеро з-серед названих ФІФА футболістів.
На тему: Найкращий футболіст Європи: Мессі, Рібері та Роналду - у трійці лідерів
Шортліст претендентів на нагороду:
1. Еден Азар (Бельгія, Челсі);
2. Гарет Бейл (Уельс, Реал);
3. Златан Ібрагімович (Швеція, ПСЖ) ;
4. Андрес Іньєста (Іспанія, Барселона);
5. Едінсон Кавані ( Уругвай, ПСЖ) ;
6. Філіп Лам (Німеччина, Баварія);
7. Роберт Левандовські (Польща, Боруссія Д) ;
8. Ліонель Мессі (Аргентина, Барселона);
9. Томас Мюллер ( Німеччина, Баварія);
10. Неймар ( Бразилія, Барселона );
11. Мануель Нойєр ( Німеччина, Баварія) ;
12. Месут Озіл ( Німеччина, Арсенал);
13. Робін ван Персі ( Нідерланди, Манчестер Юнайтед);
14. Андреа Пірло (Італія, Ювентус);
15. Франк Рібері ( Франція, Баварія);
16. Ар'єн Роббен ( Нідерланди, Баварія);
17. Кріштіану Роналду (Португалія, Реал);
18. Луїс Суарес ( Уругвай, Ліверпуль);
19. Тіаго Сілва ( Бразилія, ПСЖ) ;
20. Яя Туре ( Кот- д'Івуар, Манчестер Сіті);
21. Радамаль Фалькао ( Колумбія, Монако);
22. Хаві ( Іспанія, Барселона);
23. Бастіан Швайнштайгер ( Німеччина, Баварія).