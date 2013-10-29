ФІФА оприлюднила імена кандидатів на Золотий м’яч

Як повідомляє офіційний сайт ФІФА, цього року на одну з найпрестижніших футбольних відзнак претендують 23 футболісти, у тому числі й володар останніх чотирьох Золотих м’ячів Ліонель Мессі.

Рекордсменом серед клубів цього року стала Баварія, шестеро гравців якої потрапили до списку обраних, серед країн лідирує Німеччина, громадянство якої мають п’ятеро з-серед названих ФІФА футболістів.

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Шортліст претендентів на нагороду:

1. Еден Азар (Бельгія, Челсі);

2. Гарет Бейл (Уельс, Реал);

3. Златан Ібрагімович (Швеція, ПСЖ) ;

4. Андрес Іньєста (Іспанія, Барселона);

5. Едінсон Кавані ( Уругвай, ПСЖ) ;

6. Філіп Лам (Німеччина, Баварія);

7. Роберт Левандовські (Польща, Боруссія Д) ;

8. Ліонель Мессі (Аргентина, Барселона);

9. Томас Мюллер ( Німеччина, Баварія);

10. Неймар ( Бразилія, Барселона );

11. Мануель Нойєр ( Німеччина, Баварія) ;

12. Месут Озіл ( Німеччина, Арсенал);

13. Робін ван Персі ( Нідерланди, Манчестер Юнайтед);

14. Андреа Пірло (Італія, Ювентус);

15. Франк Рібері ( Франція, Баварія);

16. Ар'єн Роббен ( Нідерланди, Баварія);

17. Кріштіану Роналду (Португалія, Реал);

18. Луїс Суарес ( Уругвай, Ліверпуль);

19. Тіаго Сілва ( Бразилія, ПСЖ) ;

20. Яя Туре ( Кот- д'Івуар, Манчестер Сіті);

21. Радамаль Фалькао ( Колумбія, Монако);

22. Хаві ( Іспанія, Барселона);

23. Бастіан Швайнштайгер ( Німеччина, Баварія).