Екс-гравець Шахтаря пропонує бойкотувати ЧС-2018 в Росії через расизм

"Я думаю, це хороша ідея. І над нею треба буде серйозно подумати, якщо до 2018 року ФІФА і УЄФА нічого не зроблять для вирішення проблеми. Буде цікаво поглянути, що станеться, якщо ідея Яя матеріалізується. Що б подумали уболівальники, дізнавшись, що темношкірі футболісти пропустять чемпіонат світу?

Я жив вісім років в Україні і не стикався з чимось подібним. Повинен сказати, "Шахтар" - виняток в Східній Європі. Там багато бразильців, і до них ставляться добре. Подібних ситуацій там ніколи не виникало", - зазначив футболіст, пише Українська правда.

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"Думаю, расизм - проблема, пов'язана з російським футболом. Там є і інші приклади. Фанати "Зеніту" говорили, що не хочуть бачити у себе чорних гравців. Расизм концентрується в Росії", - сказав Ферні.

Нагадаємо, що під час матчу 3 туру Ліги чемпіонів ЦСКА - "Майнчестер Сіті" (1:2) уболівальники російського клубу ображали расистськими викриками Яя Туре та Фернандіньйо.