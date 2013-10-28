Двоє українців стали найкращими легкоатлетами Європи у вересні

Про це УНІАН повідомили у Федерації легкої атлетики України.

Мельниченко у вересні перемогла у підсумковому турнірі багатоборців Decastar у Таленсе і завершила сезон на найвищому рядку в заліку IAAF Combined Events Challenge.

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До трійки найкращих серед жінок також увійшли француженка Сінді Білло (100 м з бар’єрами) та українка Людмила Коваленко. Коваленко пробігла напівмарафон у Філадельфії з другим результатом у європейському топ-листі цього сезону.

Бондаренко завершив сезон перемогами зі стрибків у висоту у турнірах у Роверето і Бердичеві. Вони дозволили йому обійти в голосуванні французів Рено Лавіллені (стрибки з жердиною) і Тедді Тамго (потрійний стрибок). Українець вчетверте за рік став найкращим атлетом місяця в Європі.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня Бонадренко отримав нагороду як найкращий легкоатлет континенту за підсумками 2013 року.