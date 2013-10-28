Платіні пропонує ФІФА збільшити число учасників чемпіонату світу до 40 команд

Президент Європейського союзу футбольних асоціацій (УЄФА) Мішель Платіні заявляє, що Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) має розглянути питання про розширення фінальної частини чемпіонату світу з 32 до 40 збірних.

Про це він сказав в інтерв'ю британській The Times.

Платіні вважає, що збільшення числа учасників ЧС дозволить охопити ширшу аудиторію.

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"Я підтримую позицію Блаттера (президента ФІФА - УНІАН) у питанні збільшення квот на чемпіонаті світу для африканських і азіатських збірних, - заявив Платіні. - Але не думаю, що це варто робити за рахунок скорочення кількості учасників від Європи. Склад турніру можна розширити з 32 до 40 команд. У цьому разі ми зможемо додати дві збірні з Африки, дві – з Азії, дві – з Америки, одну – з Океанії і одну – з Європи. Футбол змінюється, і тепер у нас є 209 асоціацій. Тривалість турніру збільшиться лише на три дні".

Нагадаємо, що у ЧС-2014, який відбудеться влітку наступного року у Бразилії, візьмуть участь 32 команди, поділені на 8 груп по 4 у кожній. По дві кращі команди з кожної групи потраплять до плей-офф - 1/8 фіналу.