Український тенісист Недовєсов потрапив до сотні кращих тенісистів світу

Український тенісист Олександр Недовєсов увійшов до першої сотні кращих гравців світу в офіційному рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів.

Про це повідомляє офіційний сайт АТР-tour.

Недовєсов, який минулого тижня виграв турнір у Казані (Росія), займає 99-е місце в рейтингу.

У свою чергу, кращий тенісист України Олександр Долгополов опустився з 38-го місця на 59-е.

Крім того, до п'ятірки кращих гравців країни також входять Сергій Стаховський, який цього тижня займає 103-й рядок, Ілля Марченко - 152-й, Денис Молчанов - 239-й.

Кращими серед українських тенісистів у парному розряді є Недовєсов (124) і Стаховський (126).

Як відомо, п'ятірку кращих гравців світу складають Рафаель Надаль (Іспанія), Новак Джоковіч (Сербія), Давид Феррер (Іспанія), Енді Маррей (Велика Британія), Хуан Мартін Дель Потро (Аргентина).

Рейтинг АТР оновлюється щотижня, по понеділках. Виняток становлять ті дні, коли проходять турніри серії "Великого шолома", що тривають два тижні - чотири рази на рік.