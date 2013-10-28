Збірна України посіла шосте місце на Всесвітніх іграх з єдиноборств
Збірна України посіла шосте місце на ІІ Всесвітніх іграх з єдиноборств, де завоювала 34 медалі.
Про це УНІАН повідомили у Міністерстві молоді та спорту України.
Команда, у складі якої був 51 спортсмен, була представлена в 11 видах спорту (2 – олімпійських, 9 – неолімпійських).
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Всього українці вибороли 4 золоті, 16 срібних і 14 бронзових медалей. За кількістю здобутих нагород наші спортсмени – на другому місці.
Чемпіонами на цих змаганнях стали Іван Васильчук (самбо), Ігор Любченко (тайський бокс Муей-Тай), Віталій Нікіфоров (тайський бокс Муей-Тай) і Сергій Гузєв (панкратіон).
У командному заліку перше місце за кількістю золотих нагород посіла команда Росії (47), друге – Франції (12), третє – Японії (11).
ІІ Всесвітні ігри з єдиноборств відбувалися з 18 по 26 жовтня у Санкт-Петербурзі.