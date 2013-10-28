Лідери чемпіонату НХЛ виграли чергові матчі

Сьогодні вночі за київським часом в Національній хокейній лізі відбулися п'ять матчів, у двох з яких взяли участь команди-лідери турнірної таблиці регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

«Сан-Хосе Шаркс» на своєму майданчику приймав «Оттаву Сенаторз» і упевнено обіграв суперника – 5:2. Одним з авторів голів у цьому матчі став кращий бомбардир «Акул» Томаш Хертл, який відкрив рахунок у грі. Він закинув свою 8-му шайбу в нинішньому сезоні.

У свою чергу, «Колорадо Евеланш» у гостях обіграло «Вінніпег Джетс» - 3:2. У кращого бомбардира «Колорадо» Метта Дюшена після цього матчу на рахунку 9 голів.

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На даний момент у турнірній таблиці чемпіонату у «Сан-Хосе» 21 очко, а у «Колорадо» - 20.

Також стало відомо, що департамент НХЛ з питань безпеки гравців заслухає центрфорварда "Фінікс Санс" Мартіна Ганзала, розбираючи епізод, коли той застосував силовий прийом проти захисника "Едмонтон Ойлерз" Джефа Петрі під час матчу у Фініксі 26 жовтня. У середині першого періоду Ганзал штовхнув на борт Петрі у зоні "Ойлерз" вже після того, як Петрі позбувся шайби. Ганзал одержав 2 хвилини за неправильну атаку гравця. Петрі знадобився якийсь час для відновлення, але він зумів повернутися на лід. Інцидент розбирається на предмет винесення додаткового покарання за неправильну атаку гравця. Проте департамент з питань безпеки гравців залишає за собою право вносити зміни у трактування порушення за результатами розгляду епізоду. Слухання відбудуться пізно ввечері 28 жовтня.