Ротань про матч "Дніпро" - "Ворскла": Невезіння є частиною футболу

У ефірі телеканалу «2+2» Ротань сказав: «Бувають такі матчі, коли таке трапляється. Природно, не пощастило, якщо пропустили на 5-й компенсованій хвилині. Дуже прикро, але невезіння - це частина футболу. Комусь таланить, а комусь ні. Сьогодні не поталанило нам, але я сподіваюся, що десь поталанить і нам. Нічого страшного, потрібно дивитися далі і не засмучуватися».

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Також Ротань відзначив: «Я не приховую, що наприкінці зустрічі ми грали на утримання рахунку, але не вийшло. Повторюся - було невезіння. Звичайно, неприємно вигравати 2:0 і не отримати перемогу. Треба було збільшувати рахунок. Звичайно, нам було важко після двох 5-годинних перельотів до Португалії і додому на матч Ліги Європи з «Пасуш». Все це марно не проходить. Але я думаю, не варто нарікати на це. Усім командам важко».

Як повідомляв УНІАН, матч 14-го туру УПЛ «Дніпро» - «Ворскла» завершився внічию – 2:2.