Тренер "Дніпра": Забили самі собі два голи

Головний тренер дніпропетровського «Дніпра» Хуанде Рамос після гри 14-го туру української футбольної Прем'єр-ліги проти полтавської «Ворскли» відзначає, що його гравці забили самі собі два голи.

Про це повідомляє прес-служба ФК «Дніпро».

Зокрема, Рамос відзначив: «Виходячи з результату, доводиться констатувати, що ми втратили два важливих очка, позбулися їх. Щодо гри у цілому, вважаю, нам вдався перший тайм. Ми забили швидкий гол, потім другий і вели комфортно 2:0. Що ж сталося в другому таймі? Іноді буває складно пояснити подібні речі у футболі. Забили самі собі два голи і залишилися з результатом, який на табло».

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Відповідаючи на запитання про те, що через 10 днів у Дніпропетровську відзначатимуть 30-річчя перемоги команди к чемпіонаті СРСР, а зараз «Дніпро» практично втратило шанси на чемпіонство у поточному сезоні Прем'єр-ліги, тренер відзначив: «Зіграно передостанній тур першого круга чемпіонату, і попереду ще багато ігор. Ще багато очок буде розіграно, і, думаю, дуже рано ще говорити про це».

Кажучи ж про містичні збіги, на зразок чергового автогола Мазуха, Рамос заявив: «Ні, про такі речі я не думаю. Скоріше, думатиму про те, що у Кобахідзе був момент за рахунку 2:1 - і після «оборотки» ми одержали гол. Був момент у Джуліано зробити рахунок 3:0, але не вийшло, не забив. І таке нещастя, коли забиваєш в свої ворота... Ось про це я думаю перш за все».

Як повідомляв УНІАН, у матчі 14-го туру УПЛ дніпропетровське «Дніпро» на своєму полі зіграло внічию з полтавською «Ворсклою» - 2:2.