Блохін поскаржився, що довелося грати на третій день після матчу єврокубку

Про це він заявив в ефірі телеканалу 2+2.

Зокрема, Блохін зазначив: «Ми зустріли опір добре організованої команди, особливо підготовленої у фізичному плані, яка готувалася до матчу з нами тиждень, ми ж грали на третій день після «Туна». Суперник побудував гру на контратаках. Нам було нелегко, але терпіли, боролися і змогли виграти навіть вдесятьох. «Динамо» виглядало у фізичному плані добре, адже вдалося перемогти в меншості. З приводу видалення Ярмоленка, я після матчу на питання Миколи Павлова (головного тренера «Іллічівця») відповів, що цей епізод не бачив».

На тему: Ліга Європи. "Динамо" впевнено переграло "Тун"

Як повідомляв УНІАН, матч 14-го туру УПЛ « Динамо» - «Іллічівець» завершився з рахунком 1:0 на користь київської команди.