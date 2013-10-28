Пенальті був чистий - воротар «Іллічівця»

Воротар маріупольського «Іллічівця» Рустам Худжамов після матчу його команди з київським «Динамо» в рамках 14-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, зазначив, що пенальті був призначений у ворота його команди абсолютно справедливо.

Про це повідомляє прес -служба ФК «Динамо» (Київ).

Зокрема, Худжамов зазначив: «Пенальті був чистий, там навіть розмовляти нема про що. Суддя відсудив практично все по справі. На жаль, я не бачив момент, що там сталося з Ярмоленко, що він зробив. Цей момент не беруся судити. А з приводу «точки», не хочу, щоб суддю звинувачували, навпаки, він відсудив добре».

Також воротар додав: «Нерозумно їхати на гру, думаючи лише про те, щоб нам "торбу не набили". На матчі з «Динамо» не те щоб особливий настрій... Але грати в Києві, на такому стадіоні... Приїжджати сюди, виходити і не намагатися грати на максимумі - це, напевно, злочин перед футболом».

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На питання про те, чи відчуває гравець щось особливе, виходячи на поле проти рідної команди Худжамов зазначив: «Напевно, в минулому це все. Перемололо вже. Звичайно, прикро за «Динамо» , що команда потрапила в таку ситуацію, так як я з семи до 22- х років був у цьому клубі. Для мене « Динамо» - не порожній звук. Як би там моя кар'єра не склалася після «Динамо», я сподіваюся, що все зміниться у кращий бік для них. Команда поки грає не так, як від неї очікують вболівальники».

Як повідомляв УНІАН, в матчі 14-го туру УПЛ «Динамо» - «Іллічівець» перемогу здобули господарі поля з рахунком 1:0.