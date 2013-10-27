Українець виграв малу бронзову медаль ЧС з важкої атлетики

У першому виді змагань – ривку – Удачин здобув «нульову» оцінку, не реалізувавши жодної спроби. Таким чином, він позбувся можливості боротися за перемогу в загальному заліку, повідомляє офіційний сайт змагань.

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Проте, спортсмен вирішив позмагатися в другому виді програми – поштовху, спочатку маючи можливість боротися тільки за малу нагороду. І перша ж спроба стала вдалою – Удачин підняв штангу вагою 232 кг. Але в другому і третьому підходах (241 кг і 242 кг) українцеві справитися з штангою не вдалося. Втім, цього цілком вистачило, щоб показати підсумковий третій результат.

Переможцем змагань за сумою двох видів став росіянин Руслан Албегов.

Змагання серед суперважкоатлетів стали завершальним видом програми на турнірі. До цього на рахунку збірної України не було жодної нагороди.

У загальнокомандному заліку, де враховуються тільки «великі» нагороди, завойовані в сумі двоборства, перемогу здобула збірна Росії – 6 золотих, 3 срібних, 2 бронзових медалі. На другому місці команда Китаю (6-2-2), на третьому – КНДР (1-5-0).

Чемпіонат світу з важкої атлетики відбувався в з 20 по 27 жовтня у Вроцлаві (Польща).