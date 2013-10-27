"Дніпро" зіграв внічию з "Ворсклою" в останньому матчі туру УПЛ

У Дніпропетровську завершився останій матч в рамках 14-го туру української футбольної Прем`єр-ліги, в якому "Дніпро" зіграв унічию з полтавською "Ворсклою" - 2:2.

Як повідомляє корреспондент УНІАН, після цієї гри "Дніпро" залишився на третьому місці в турнірній таблиці.

Гро спочатку проходила з перевагою господарів поля. В першому таймі вони забили два голи. На 16-й хвилині відзначився Євген Коноплянка, а на 39-й - Дуглас Баселар. На початку другого тайму, на 54-й хвилині, Денис Дедечко скоротив відрив у рахунку - 1:2, а на 5-й доданій арбітром хвилині до основного часу гри гравець "Дніпра" Ондржей Мазух вразив ударом головою власні ворота - 2:2.

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Таким чином, дніпропетровський клуб набрав 30 очок й залишився на третьому місці в турнірній таблиці. У лідируючого харківського "Металіста" - 33 бали, донецького "Шахтаря" - 32. Також до п`ятірки лідерів увійшли одеський "Чорноморець" (28) й київське "Динамо" - 27.

15-й тур УПЛ відбудеться 1-3 листопада.