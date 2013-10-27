"Чорноморець" обіграв "Говерлу"

Одеський "Чорноморець" обіграв ужгородську "Говерлу" в матчі 14-го туру українскої футбольної Прем`єр-ліги.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це був передостанній матч у програмі ігрового дня.

Матч в Одесі почався з атак закарпатського клубу. Гості відкрили рахунок вже на 8-й хвилині гри коли гол забив Маріуш Никулає. Попри це, одеські футболісти ще до перерви зуміли не тільки вирівняти гру, але й вийти вперед. Відзначились Френк Джа Джедже (32) та Олексій Антонов (38). У другому таймі забитих голів не було.

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Таким чином, одесити набрали 28 очок й повернулись на четверте місце в турнірній таблиці, випередивши на 1 очко київське "Динамо".

Як повідомляв УНІАН, 14-й тур Прем`єр-ліги завершиться пізно ввечері матчем "Дніпро" (Дніпропетровськ) - "Ворскла" (Полтава).