«Динамо» виграло в «Іллічівця»

Як повідомляє кореспондент УНІАН, матч в Києві «Динамо» виграло завдяки голу на останніх хвилинах гри, коли команда знаходилася в меншості.

Матч в Києві відбувався у приблизно рівній боротьбі і з моментами біля обох воріт. Маріупольська команда, не зважаючи на те, що вийшла на матч в ролі явного аутсайдера, мала кілька вигідних моментів для взяття воріт суперника. Особливо помітною була перевага гостей у середині першого тайму.

Читайте також: Україна в єврокубках: від провалу «Шахтаря» до довгоочікуваного тріумфу «Динамо» (рос.)

У кінцівці матчу вже кияни мали перевагу. А за 20 хвилин до фінального свистка арбітра грубо порушив правила Андрій Ярмоленко, умисне стрибнувши зверху на гравця команди-суперника Романа Ємельянова. Бутси з шипами завдали серйозної травми Ємельянову, а Ярмоленка було видалено арбітром з поля – червона картка.

Проте, залишившись в меншості, кияни продовжили атакувати і на 82-й хвилині добилися свого. Олег Гусєв вийшов один-на-один з воротарем суперників Рустамом Худжамовим, прокинув м'яч вперед і намагався перестрибнути через воротаря, але той збив гравця «Динамо» - пенальті і жовта картка воротареві. 11-метровий реалізував сам постраждалий Гусєв, 1:0.

У ще одному матчі сьогоднішнього дня, який завершився до цього моменту, «Севастополь» обіграв луцьку «Волинь» - 2:1.

Таким чином, «Динамо» набрало 27 очок в турнірній таблиці і вийшло на 4-е місце, випередивши одеський «Чорноморець». Втім, у одеситів є гра у запасі.

14-й тур УПЛ завершиться пізно увечері 27 жовтня матчами «Чорноморець» - «Говерла» (Ужгород) і «Дніпро» (Дніпропетровськ) – «Ворскла» (Полтава).