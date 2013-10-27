Пілот "Ред Булл" Феттель став чотириразовим чемпіоном "Формули-1"

У гонці на індійському автодромі, розташованому в 40 км від Делі, Феттель виграв з великою перевагою, обігнавши на 30 секунд Ніко Росберга і на 40 секунд – Романа Гросжана.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

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Перемога на індійській гонці дозволила Феттелю набрати 322 бали і стати недосяжним для своїх суперників. У Фернандо Алонсо, який йде другим у загальному заліку – 207 балів, а у Кімі Райкконена, який посідає третє місце – 183.

Також недосяжним став «Ред Булл Рейсінг-рено» в Кубку конструкторів - 470 балів. Команда «Мерседес», що йде на другому місці, набрала 313 балів, а у «Феррарі» - 309.

Наступний етап «Формули-1» відбудеться рівно за тиждень, 3 листопада, в Абу-Дабі (ОАЕ).