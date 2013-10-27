Президент ФІФА запропонував дискваліфікувати команди за расизм

Про це він заявив на святкуванні 150-річчя футбольної асоціації в Лондоні, повідомляє «Лента.ру» з посиланням на агентство «Франс Прес».

За словами Блаттера, штрафи за расистські витівки фанатів - нісенітниця, оскільки на їх сплату завжди можна знайти гроші, проводити матчі без глядачів - теж нісенітниця, тому що це суперечить духу футболу і є покаранням для команди, що грає в гостях.

Читайте також: ФФУ прийняла резолюцію проти расизму

«Нам потрібно виводити команди зі змагань або знімати очки. Лише такими рішеннями можна боротися з расизмом і дискримінацією... Нам потрібна сміливість, щоб зробити це», - наголосив глава ФІФА. Він висловив упевненість, що спільними зусиллями ситуацію вдасться переламати.

Останній скандал, пов'язаний із проявом расизму вболівальників, стався минулого тижня. Після матчу Ліги чемпіонів, в якому московський ЦСКА зустрічався з англійським «Манчестер Сіті», капітан англійської команди Яя Турі поскаржився на расистські вигуки на його адресу.

Матч, в якому ЦСКА поступився англійцям з рахунком 1:2, відбувся на стадіоні «Арена Хімки» 23 жовтня. Наступного дня ЦСКА назвав звинувачення вболівальників в расизмі безпідставними, відзначивши, що несхвальним гулом і свистом ті намагалися чинити тиск на всіх гравців «Манчестер Сіті» незалежно від їхньої расової приналежності. Проте УЄФА почав щодо ЦСКА дисциплінарне розслідування. Слухання за його підсумками мають відбутися 30 жовтня.

У 2006 році напередодні чемпіонату світу з футболу в Німеччині Блаттер пообіцяв, що у разі прояву расизму з боку вболівальників зі збірних зніматиметься три очки. Проте за кілька днів він відмовився від своїх слів, пояснивши, що, якщо ввести такі санкції, то вболівальники зможуть навмисно впливати на результати тих чи інших матчів.