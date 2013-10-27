Найстаріший чемпіон світу з боксу Хопкінс захистив свій титул

11:24, 27 жовтня 2013
Спорт
1264

Найстаріший чемпіон світу з боксу Бернард Хопкінс, якому зараз 48 років і 9 місяців, захистив свій титул чемпіона світу серед професіоналів за версією IBF.

бернард хопкинс / Фото : fightnews.ru

Спортсмен, який виступає в напівважкій вазі, одноголосним рішенням суддів здобув перемогу над німецьким боксером Каро Муратом.

Мурат виглядав кращим на початку поєдинку, але по ходу зустрічі Хопкінс почав діяти агресивніше. У сьомому раунді рефері Стів Смогер оштрафував Мурата за завдання ударів після команди «стоп». Інших порушень правил з боку спортсменів зафіксовано не було.

Читайте також: Льюїс погодився битися з Кличком за $ 100 мільйонів

Про це повідомляє спеціалізований портал Boxnews.com.ua.

Рахунок суддівських записок: 117:110 і двічі по 119:108 на користь Хопкінса.

Таким чином, Хопкінс залишиться найстарішим за віком чемпіоном світу як мінімум до 2014 року, коли його чекає черговий захист титулу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter