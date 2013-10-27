Найстаріший чемпіон світу з боксу Хопкінс захистив свій титул
Найстаріший чемпіон світу з боксу Бернард Хопкінс, якому зараз 48 років і 9 місяців, захистив свій титул чемпіона світу серед професіоналів за версією IBF.
Спортсмен, який виступає в напівважкій вазі, одноголосним рішенням суддів здобув перемогу над німецьким боксером Каро Муратом.
Мурат виглядав кращим на початку поєдинку, але по ходу зустрічі Хопкінс почав діяти агресивніше. У сьомому раунді рефері Стів Смогер оштрафував Мурата за завдання ударів після команди «стоп». Інших порушень правил з боку спортсменів зафіксовано не було.
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Про це повідомляє спеціалізований портал Boxnews.com.ua.
Рахунок суддівських записок: 117:110 і двічі по 119:108 на користь Хопкінса.
Таким чином, Хопкінс залишиться найстарішим за віком чемпіоном світу як мінімум до 2014 року, коли його чекає черговий захист титулу.