"Металіст" обіграв "Карпати"

Харківський "Металіст" обіграв на своєму полі львівскі "Карпати" в матчі 14-го туру україньскої футбольної Прем~ер-ліги - 2:1.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це був центральній матч ігрового дня.

Футболісти харківського клубу діяли в цьому матчі без підказок головного тренера, котрий пропускав матч через травму, отриману у грі ветеранів.

Відсутність головного тренера лише спонукала гравців "Металіста" на більш рішучі дії. Протягом 20 хвилин вони забили два голи. Відзначились Алехандро Гомес й Хосе Соса. Усе, чим зуміли відповісти гості , так це влучним ударом Младена Бартуловича за 15 хвилин до кінця матчу.

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Таким чином, "Металіст" набрав 33 очки й повернувся на перше місце в турнірній таблиці, випередивши донецький "Шахтар". Нагадаємо, що раніше сьогодні "Шахтар" розтрощив на своєму полі луганську "Зорю".

14-й тур УПЛ завершиться в неділю, 27 жовтня, чотирма матчами. Зокрема, в них будуть брати участь київське "Динамо", дніпропетровський "Дніпро" та одеський "Чорноморець".