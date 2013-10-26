Українські регбісти програли Німеччині

Про це УНІАН повідомили в прес-службі регбійного клубу «Кредо-1963».

У першому таймі німецька збірна набрала 15 очок, завдяки спробам Філа Щесни і граючого тренера Пітера Джордана, а також штрафному і реалізації Рейнора Паркінсона. На це Україна відповіла двома штрафними Максима Тюрікова - 6:15.

Після перерви В'ячеслав Пономаренко занесенням скоротив відрив до мінімуму, 11:15. Однак Паркінсон двічі точно пробив по воротах зі штрафних і збільшив перевагу гостей до десяти очок 11:21. Трохи згодом Максим Тюріков та Сергій Церковний організували контратаку, яка завершилася спробою капітана «жовто -синіх» - 16:21. Однак наприкінці гри Німеччина притиснула господарів, і це вилилося в занос крайнього четвертного Марка Шиндера, 16:26. Крапку в матчі реалізацією поставив Рейнор Паркінсон - 16:28.

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Таким чином, після 6 ігри у збірної України 2 перемоги при 4 поразках і передостаннє 5-е місце в таблиці групи з 6 команд. Лідирує в турнірі збірна Німеччини.

Наступний матч українці проведуть 2 листопада проти збірної Швеції.