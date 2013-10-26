«Шахтар» розгромив «Зорю» в матчі УПЛ

Як передає кореспондент УНІАН, це був перший матч туру за участю команд з лідируючої групи.

Доля матчу вирішилася в першій половині першого тайму, коли за 22 хвилини гірники забили три голи у ворота суперників. Відрізнилися Тарас Степаненко (14-а хвилина), Бернард (19-а) і Факундо Феррейра (22-а). На початку другого тайму Феррейра зробив дубль, зміцнивши перевагу своєї команди.

Таким чином, гірники набрали 32 очки і вийшли на перше місце в турнірній таблиці. Втім, вже сьогодні повернути собі першість може харківський «Металіст», у якого 30 балів і гра у запасі з львівськими «Карпатами».

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Також сьогодні вже відбувся матч двох «Металургів» - запорізького і донецького – 0:0. А п'ятнична гра «Таврія» (Сімферополь) - «Арсенал» (Київ), як відомо, так і не відбулася. Столичний клуб не прибув на гру через проблеми з фінансуванням.

Тур закінчиться в неділю, 27 жовтня, коли свої матчі проведуть, зокрема, київське «Динамо», одеський «Чорноморець» і дніпропетровське «Дніпро».