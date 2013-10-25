«Будівельник» програв матч другого туру Євроліги

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це був матч другого туру першого групового етапу змагань.

Як і в грі першого туру, що відбулася тиждень тому проти турецького «Фенербахче», кияни лише в перших трьох чвертях зуміли на рівних боротися з титулованішим і досвідченішим суперником.

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Першу чверть кияни виграли з мінімальною перевагою «+1» - 18:17, другу програли з різницею в 6 очок - 19:25, а третю звели внічию -17:17.

У четвертому періоді московський клуб швидко створив собі заділ «+13 », але потім розслабився і дозволив «будівельникам» програти з гідним рахунком.

Кращим гравцем у складі киян в цьому матчі був американський легіонер Майка Доунс, який набрав 23 очки.

Таким чином, команда програла другий матч з двох в рамках турніру.

Як повідомляв УНІАН, чинний чемпіон України в нинішньому сезоні дебютує в найпрестижнішому баскетбольному турнірі Європи. Всього команда в рамках першого групового етапу Євроліги проведе 10 ігор.